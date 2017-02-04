Украинские силовики подорвали ЛЭП, питающую Горловку

В Министерстве обороны ДНР заявили, что украинские силовики повредили линию электропередачи, питающую Горловку, подача электроэнергии в город ведется по резервным коммуникациям.

«В районе населенного пункта Светлодарск на территории, контролируемой ВСУ, силовики подорвали в 14.30 линию электропередачи, в результате чего весь город Горловка остался без света. На данный момент город запитывается от других городов, расположенных рядом, Енакиево и Макеевки», – сказал журналистам представитель ведомства.

На этой неделе жители Горловки уже оставались без электричества. В прошлый раз были повреждены две ЛЭП между городом и Углегорском, они пострадали в результате обстрелов.