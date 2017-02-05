Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Звонок в первую очередь носил поздравительный характер. Порошенко поздравил Трампа с вступлением в должность и высказался за активизацию диалога с администрацией США.

Как сообщается на сайте украинского президента, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Трамп и Порошенко высказались за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины и полное прекращение огня.

Порошенко поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Украинский лидер также высказался за активизацию экономических и деловых связей между странами.

В ходе беседы также обсуждался предстоящий визит Порошенко в Вашингтон. Для его подготовки в США поедет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.