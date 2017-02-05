Рогозин прокомментировал возможное продление санкций ЕС против России

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение Bloomberg о намерении Евросоюза продлить антироссийские санкции. «Вопрос к Bloomberg: а Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?» – написал Рогозин в Twitter.

«К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников», – считает вице-премьер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе сообщило, что Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против 100 граждан России и Украины еще на шесть месяцев.