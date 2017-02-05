Лавров объяснил введение ответных санкций в отношении Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, вводя ответные санкции в отношении Евросоюза, сделала все по-честному.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции», – объяснил Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

Он отметил, что не Москва инициировала введение санкций, поэтому не ей их и снимать. «Вы хотите, чтобы мы оставались под европейскими санкциями, но сняли наши?» – ответил министр на возражение журналиста.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС планирует продлить санкции в отношении России.