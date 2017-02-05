Саакашвили предрек Украине будущее европейской сверхдержавы

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине будущее европейской «сверхдержавы». Об этом политик заявил в интервью украинскому «Радио Вести».

«Украина обречена быть сверхдержавой Европы… Украина по экономическому потенциалу – мощная европейская страна. Мы должны на это настроиться, и Украину можно за 5-15 лет превратить в ведущего игрока европейской политики», – сказал Саакашвили.

Он также заявил о «долге» Евросоюза перед Украиной. По словам Саакашвили, Украина «спасает Европу от самой агрессивной армии», поэтому ЕС перед Киевом «в долгу».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: "Не бросайте нас, пожалуйста”. Наоборот, говорить им: "Вы должны делать это, это, это”. Потому что Европейский союз и вообще Европа не выживут без Украины», – считает Саакашвили.