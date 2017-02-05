Суд в США отклонил апелляцию на решение о заморозке иммиграционного указа

Апелляционный суд девятого округа США не удовлетворил жалобу Минюста на судебное решение о приостановке действия иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает CNN. По данным канала, трое судий поддержали решение нижестоящей инстанции, которая заморозила президентский указ.

Напомним, указ Трампа, вызвавший волну протестов в США и других странах мира, вводил 90-дневный запрет на въезд в Соединенные страны граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ поддержал вице-президент США Майк Пенс. По его словам, решение о введении временного запрета на въезд является правильным, поскольку оно служит интересам безопасности Соединенных Штатов.