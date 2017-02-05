Минобороны России опровергло сообщения о подрыве военного автомобиля

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения о подрыве автомобиля с российскими военнослужащими в районе сирийской Латакии.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению», – сказал Конашенков. По его мнению, сообщения о взрыве являются «очередным информационным вбросом».

Ранее ряд арабских СМИ сообщал, что в Сирии в ночь на воскресенье подорвался автомобиль с российскими военными. В результате взрыва якобы погибли пять человек.