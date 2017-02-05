В Турции около 440 человек задержано по подозрению в связях с ИГ

В 13 провинциях Турции одновременно прошли полицейские операции, в рамках которых было задержано около 440 человек, сообщает телеканал HaberTurk. Задержанные подозреваются в связях с запрещенной террористической организацией «Исламское государство».

Телеканал уточняет, что в Стамбуле и соседней с ним провинции Коджаэли были задержаны 18 человек. По данным полиции, они участвовали в подготовке террористических атак. В ходе обысков в домах подозреваемых были изъяты материалы и документы.

В провинции Шанлыурф задержаны 150 человек, в Газиантепе – 47, в Бурсе – 46, в Конье – 37, в городе Адана – 25. Отмечается, что некоторые задержанные являются гражданами других стран и будут депортированы из Турции.