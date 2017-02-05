Захарова: Украина поддерживает к себе интерес путем военных провокаций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины могут поддерживать к своей стране интерес только путем военных провокаций.

«Чем можно продлевать этот интерес к Украине? Реформами? Для этого их нужно проводить. Достижениями? Для этого их нужно достигать. Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, бьют по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву», – сказала Захарова в эфире программы «Итоги недели» на НТВ (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее ситуацию в Донбассе обсудили президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп. Они заявили о необходимости прекращения огня и урегулирования конфликта мирным путем.