Российские эксперты прибыли в Астану на встречу по Сирии

Делегация российских экспертов прибыла в столицу Казахстана на встречу по Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Российская делегация прибыла в Астану для участия в заседании совместной оперативной группы по Сирии», – сказал собеседник агентства.

Встреча должна состояться в понедельник, 6 февраля. Российскую делегацию на ней возглавит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

В воскресенье в Астану начали прибывать делегации стран-участниц. По информации российского военного ведомства, в работе совместной оперативной группы примут участие эксперты России, Турции, Ирана и ООН.