Вице-президент США назвал условия для отмены санкций в отношении России

Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что вопрос об изменении санкционного режима в отношении России будет решаться в ближайшие месяцы. По его словам, США могут снять санкции при определенных условиях.

«Ответ на этот вопрос предстоит дать в ближайшие месяцы. Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и, вероятно, от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», – сказал Пенс в интервью телеканалу ABC News.

Вице-президент добавил, что общим интересом между Россией и США может стать борьба с запрещенной террористической организацией «Исламское государство». Пенс считает, что «Россия заинтересована в противодействии исламскому терроризму».

«И если у нас появится возможность работать друг с другом, я считаю, что президент найдет возможность начать отношения заново», – заключил вице-президент.