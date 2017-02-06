Спецстрой лишен управленческих функций – «Коммерсантъ»

Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) около двух недель назад было отстранено от управления своими активами – 18 ФГУПами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров работающих с агентством компаний, а также на письмо замминистра обороны по расквартированию Тимура Иванова от 17 января, которое запрещает руководителям ФГУПов и Спецстроя контактировать друг с другом без разрешения Минобороны. «Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять», – приводит издание фрагмент документа.

Все документы должны проходить через департамент строительства ведомства, который будет следить за выполнением контрактов предприятиями Спецстроя, в том числе проводя еженедельные совещания. Для согласования сделок начальникам предприятий Спецстроя придется направлять в департамент проекты договоров с указанием сумм, сроков и целей их реализации. Там же придется получать одобрения на получение кредитов и банковских гарантий.

Решение о ликвидации Спецстроя как самостоятельного агентства было принято на совещании у президента Владимира Путина с руководством Минобороны, а соответствующий указ подписан 29 декабря 2016 г. Вице-премьер, куратор ВПК Дмитрий Рогозин объяснял тогда, что причиной ликвидации стала плохая работа при строительстве космодрома Восточный. Еще в ноябре 2015 г. он докладывал Путину, что агентство выполняет работы лишь на 15–40% от стоимости заключенных контрактов.

Военные согласились забрать себе 8 из 18 ФГУПов, которые планируют использовать для возведения специальных военных объектов. Сейчас сотрудники Минобороны проводят комплексный аудит предприятий агентства, который планируется завершить в этом месяце. Срок ликвидации Спецстроя остается прежним – 1 июля 2017 г., сообщают источники издания.