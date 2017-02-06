«Коммерсантъ» назвал имя кандидата на пост посла России в США

По данным четырех источников «Коммерсанта», заместитель министра иностранных дел России Анатолий Антонов остается основным кандидатом на должность посла в США. Ожидается, что смена главы российской дипмиссии в Вашингтоне произойдет в этом году. В настоящий момент послом России в США является Сергей Кисляк, который занимает эту должность с июля 2008 г.

В декабря 2016 г. Антонов перешел в МИД с поста замминистра обороны. В Минобороны Анатолий Антонов курировал международное сотрудничество, а в МИДе стал заниматься вопросами военно-политической безопасности.

Анатолий Антонов более 30 лет проработал в системе МИДа на различных должностях, в основном, правда, в центральном аппарате. С 2015 г. он находится в санкционном списке Евросоюза.

Источник «Ъ» в окружении Антонова, впрочем, назвал информацию о его возможном назначении послом в США «неправдой».

Между тем в этом году, как ожидается, сменится и глава американской дипмиссии в России. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о нескольких кандидатурах на этот пост. Издание Politico в декабре написало, что нынешнего посла США в Москве Джона Теффта может сменить советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России и консультант экс-госсекретаря Генри Киссинджера Томас Грэм. Издание The Hill прочит на должность посла в Москве конгрессмена Дейну Рорабакера, известного доброжелательным отношением к России. Американские собеседники «Ъ», однако, называют и других кандидатов. Среди них Ричард Берт, предприниматель, бывший посол США в Германии и старший советник президента США по вопросам сокращения ядерного оружия и стратегического вооружения. Еще один кандидат – бывший советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж, имеющий связи с российскими бизнес-структурами. По словам источников «Ъ», окончательного решения по этому кадровому вопросу в Белом доме еще не приняли.