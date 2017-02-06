Больше половины россиян выступают против отмены «закона Димы Яковлева»

Россияне по-прежнему считают необходимым запрет на усыновление российских детей гражданами США, однако многие готовы поддержать отмену «закона Димы Яковлева» при условии предоставления необходимых гарантий со стороны иностранных усыновителей, сообщает ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что уровень одобрения «закона Димы Яковлева» остается высоким: 71% сейчас и 70% в 2015 г. При этом в 2013 г., когда закон вступил в силу, его поддерживали только 54% россиян.

В то же время доля противников документа достигла максимума за все годы опросов на эту тему – 25%. При этом доля затруднившихся с ответом с 2013 к 2017 г. снизилась с 25 до 4%.

По данным социологов, даже при условии предоставления гарантий безопасности жизни и здоровья усыновленных детей со стороны США и других стран 54% россиян останутся против отмены «закона Димы Яковлева». Противоположного мнения придерживается 41% респондентов.

Что касается усыновления детей в России, доля респондентов, допускающих для себя возможность усыновить ребенка, сегодня составляет 30% (в октябре 2015 г. – 21%). При этом 2% опрошенных уже являются усыновителями. Не считают для себя возможным усыновить ребенка 64% – это минимальный показатель с 2005 г.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17 января вынес решение по серии исков против России в связи с так называемым «законом Димы Яковлева» 272-ФЗ, запретившим с 2013 г. усыновление российских детей-сирот в американские семьи. Из опубликованного решения суда следует, что он признал нарушения статей 14 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.