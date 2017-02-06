Тимошенко предложила ввести военное положение в Донбассе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила украинским парламентариям ввести военное положение в Донбассе для прекращения торговли с Луганской и Донецкой областями, передает телеканал «112. Украина».

«Нужно ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями», - сказала она, выступая в Раде.

По ее словам, надо внести соотвествующий указ в Раду и признать «войну войной».

Тимошенко рассказала, что за ту неделю, которую она была в США и принимала участие в десятках важных для Украины встреч, ее всегда спрашивали: о какой войне идет речь? «Покажите хоть один документ, где война названа войной... Они говорят, что вы сами дезориентируете практически весь мир, говоря о том, что здесь не война, а просто терроризм отдельных структур, которые действуют на Востоке», - пояснила депутат.