Замминистра образования назначен Павел Зенькович

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем министра образования и науки Павла Зеньковича. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

30 января «Ведомости» писали о том, что начальник управления по общественным проектам (УОП) администрации президента Павел Зенькович перейдет на работу в Минобразования. Сообщалось, что он займет должность статс-секретаря – заместителя министра. Эту информацию в конце января подтверждал официальный представитель министерства Андрей Емельянов.