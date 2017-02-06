Незаконная свалка строительных отходов обнаружена вблизи Мытищ

Минэкологии Подмосковья возбудило административное дело из-за незаконной свалки строительного мусора, обнаруженной в городском округе Мытищи, недалеко от деревни Челобитьево, передает «Интерфакс».

«Инспекторы Минэкологии пресекли выгрузку строительных отходов и грунтов с четырех грузовиков и остановили экскаватор и бульдозер, которые осуществляли планировку отходов по территории участка. Свалка, по предварительным оценкам, заняла около 4 гектаров, ее высота - от одного метра до трех», - заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

Специалисты взяли пробы грунта и отходов в кузовах самосвалов для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба. Сотрудники полиции изъяли работавшую на незаконной свалке технику.

Минэкологии собирается потребовать возмещения ущерба от организатора незаконной свалки, когда он будет установлен.

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