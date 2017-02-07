Выяснить причины крушения Ту-154 поможет компьютерная модель – «Коммерсантъ»

Подключенные к расследованию причин крушения военного самолета Ту-154Б-2 под Сочи гражданские эксперты из МАКа создали так называемую математическую модель последнего полета лайнера, пишет «Коммерсантъ». В ней заложены траектория полета самолета, параметры работы всех его систем, включая режим двигателей и положения рулей, полученные с самописца. На основе этих данных экспертам предстоит рассчитать на компьютере пока неизвестные точно величины: взлетный вес самолета и его центровку. С их помощью можно будет сделать вывод о причинах катастрофы и позволит понять, могли ли пилоты спасти самолет.

Решение о построении математической модели связано, в частности, с тем, что эксперты до сих пор не могут прийти к единому мнению о причинах катастрофы. Параметрический черный ящик, по данным издания, зафиксировал «досрочную» уборку закрылков, а речевой – фразу одного из пилотов о неправильной работе закрылков непосредственно перед падением. Эти данные говорили в пользу версии об ошибке военных летчиков, преждевременно лишивших самолет необходимой на взлете подъемной силы. Тем не менее Научно-исследовательский центр эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны и Межгосударственный авиакомитет не подтверждали эту версию, хотя и не опровергали.

С версией об ошибке пилотирования не согласны, в частности, представители Минобороны. Эксперты указывают на то, что самописцы фиксируют факт уборки закрылков, но причина так и остается неясной. Это могло произойти и в результате технического сбоя.