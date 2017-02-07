Участник группы «Шалтай-Болтай» собрался просить убежища в Эстонии

Оставшийся на свободе участник группы «Шалтай-Болтай» собирается просить убежища в Эстонии, написала Financial Times. Он дал интервью корреспонденту издания в неназванном мексиканском ресторане, расположенном на первом этаже гостиницы, которой некогда управлял КГБ. Город, где состоялась беседа, не назван. Собеседник газеты назвал себя Александром и заявил, что считает себя последним оставшимся на свободе участником группы, которая занималась взломом почты высокопоставленных чиновников и публикацией их переписки.

Предполагаемый создатель группы и сайта утечек Владимир Аникеев (Льюис) был арестован в России в начале ноября. Пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова подтвердила недавно «Интерфаксу», что 28 декабря срок ареста Аникееву был продлен до 8 марта и что арестованный обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой И (ч. 3 ст. 272 УК). По словам представителя суда, изначально Аникеев был арестован 9 ноября. Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 г., добавила Краснова. По данным источников «Росбалта», в декабре были задержаны еще двое участников группы, Константин Тепляков (Мартовский Заяц) и Александр Филинов (Шляпник).

Оставшийся на свободе участник группы сначала дал интервью Русской службе ВВС под именем А., затем – The Insider, под именем Алекс. Корреспонденту FT он подтвердил, что является участником группы, предъявив электронную переписку, которую этот журналист вел с людьми, поддерживающими аккаунт «Шалтая», и свое фото с Аникеевым.

Сколько всего людей было в группе, Александр не знает. Из задержанных участников он знал Аникеева и Теплякова, про Филинова, по его словам, он ничего не слышал. С Аникеевым он познакомился в 2003 г. в Петербурге на мероприятии для пользователей сайта знакомств damochka.ru. Примерно через 10 лет после знакомства Аникеев якобы попросил его помочь организовать утечку компромата на высокопоставленных российскийх чиновников. Из слов Александра следует, что к тому моменту ему наскучила работа в мобильной рекламе, он был недоволен политикой Владимира Путина, поэтому согласился.

Группа пыталась продавать эти массивы почты через интернет за биткоины, сказал он и добавил, что проект становился все более и более коммерческим. Он якобы стал подумывать о выходе, но уже было поздно и он слишком много знал. С продажи переписки группа могла заработать от $1 млн до $2 млн, большая часть этих денег уходила на «операционные расходы», утверждает Александр. Он перебрался в Таиланд, где стал проводить большую часть времени, Аникеев – на Украину. Переписывались они через шифруемые чаты.

Затем Александр в общих чертах повторил то, что уже говорил другим СМИ: в начале 2016 г. Аникеев сообщил, что у группы появились некие кураторы из российских спецслужб. Осенью Аникеев сообщил, что его задержали в аэропорту Минска, продержали три дня в Москве и выпустили после вмешательства кураторов, и пригласил членов группы приехать в Москву в начале декабря. В тот момент он был на свободе и с готовностью доказал это по просьбе Александра, что усилило подозрения собеседника FT. Адвокат Аникеева Коблев заявил, что к тому моменту его клиент был под стражей и не мог делать селфи в каком бы то ни было кафе по просьбе товарищей.