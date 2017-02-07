В ВКС России по распоряжению Путина началась внезапная проверка

Внезапная проверка Воздушно-космических сил (ВКС) началась по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Он уточнил, что проверка началась в 9 часов. «При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», – заявил Шойгу.

По словам Шойгу, Путин приказал в ходе проверки соблюдать требования безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.