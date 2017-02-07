ЕСПЧ присудил 184 500 евро гражданам России за нарушение прав на свободу собраний

Европейский суд по правам человека по рассмотрении 15 жалоб от групп заявителей и отдельных граждан России присудил истцам в общей сложности 183 500 евро за нарушение их прав на свободу выражения и свободу собрани. Решение опубликовано на сайте суда. Среди истцов были жители Москвы, Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, защитники прав ЛГБТ и участники одиночных пикетов, а также активисты движения «Стратегия 31», которые пытались проводить акции в поддержку статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.

Наиболее известны исполнительный движения «За прав человека» Лев Пономарев, его заместитель в движении Евгениц Ихлов, ныне осужденный за организацию массовых беспорядков координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Каждый истец имеет право на компенсации в размере от 5000 до 7500 евро. Некоторых заявителей суд счел также жертвами дискриминации - по признаку сексуальной ориентации или за политические взгляды. В отношении Пономарева, Удальцова и Ихлова были нарушены и их права на беспристрастное рассмотрение их дел в судах, еще троих заявителей суд счел незаконно задержанными.