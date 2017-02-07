ЛДПР собирается учредить молодежное крыло – СМИ

Молодой член партии ЛДПР Владимир Смирнов решил организовать молодежное движение в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Это агентству «Москва» сообщил президент Первой патентной компании Анатолий Аронов. Он консультирует партию по вопросам регистрации бренда. Молодежное движение будет называться «Жирики», добавил он, в Роспатент уже подана заявка на регистрацию такого бренда.

По словам Аронова, Смирнов принял это решение после съезда партии, который прошел в минувшую субботу и на котором Жириновский был переизбран председателем ЛДПР и заявил о намерении участвовать в президентских выборах. Смирнов рассчитывает, что в дальнейшем это движение станет молодежным крылом ЛДПР.

Движение задумано как аналог пионеров и скатуского движения, добавил Аронов. «Жирики» будут ходить в походы, заниматься общественной деятельностью и благотворительностью. Это должно привлечь в ряды ЛДПР в будущем молодых и социально активных людей», - сказал он.

В понедельник депутаты Госдумы от ЛДПР заявили, что предлагают декриминализовать так называемую «статью Дадина» об уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах и что уже готов соответствующий законопроект. Авторы поправок ссылались на судьбу первого осужденного по этому закону – Ильдара Дадина.