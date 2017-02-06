В ЛДПР подготовили законопроект об отмене статьи о неоднократных нарушениях на митингах

В ЛДПР разработали и внесут в Госдуму законопроект об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за неоднократные нарушения на митингах. Это сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу председателя думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Авторы поправок ссылаются на судьбу первого осужденного по этому закону – Ильдара Дадина.

Законопроект разработали Нилов, а также депутаты фракции ЛДПР вице-спикер Думы Игорь Лебедев, член комитета по госстроительству и законодательству Сергей Иванов и зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

«Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел. Общественный резонанс назначения уголовного наказания Ильдару Дадину во многом связан с несправедливостью наказания – несоразмерностью наказания тяжести и общественной опасности проступка», – цитирует «Москва» заявление Нилова.

Формальным основанием для назначения наказания по этой статье УК «является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем – участником или организатором публичного мероприятия – эти нарушения допущены», цитирует ТАСС аргументацию либерал-демократов. «Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок». «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», – заявляют в ЛДПР. В партии считают, что моральные и политические издержки принятия закона за неоднократные нарушения на митингах «оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности».