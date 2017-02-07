Генпрокуратура направила в суд дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело на бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и нескольких его подчиненных. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области - председателя правительства области Хорошавина, его заместителя Сергея Карепкина, советника губернатора Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия области Николая Борисова», - пояснил Куренной.

По его словам, обвиняемые подозреваются в получение взятки на общую сумму около 522 млн руб. за период с 2009 по 2015 г.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 174 УК (легализация денежных средств, добытых преступным путем), отметил представитель Генпрокуратуры.