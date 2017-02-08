У Трампа состоялся 45-минутный телефонный разговор с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор c турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа продолжалась 45 минут и проходила «позитивно», сообщают источники Daily Sabah, не раскрывая деталей.

Стороны обсудили приверженность обязательствам по борьбе с терроризмом во всех его формах, передает ABC со ссылкой на сообщение Белого дома. Трамп приветствовал роль Турции в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), а также заявил о поддержке Стамбула в качестве стратегического партнера и союзника по НАТО.

В отношениях Анкары и Вашингтона есть несколько острых моментов. Один из них связан с требованием Турции выдать находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган подозревает в попытке госпереворота в своей стране. Официальный запрос турецкого минюста об экстрадиции результатов пока не дал. Экс-президент США Барак Обама обещал решить вопрос не в политическом ключе, а с опорой на закон.

Также Турция выказывает недовольство поддержкой США сирийских курдов. Вашингтон поддерживает курдские отряды, которые воюют с ИГ в Сирии и Ираке, тогда как Анкара считает ряд этих группировок террористическими.