Белый дом ищет нового директора по коммуникациям – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа ведет поиск кандидатов на должность директора Белого дома по коммуникациям, сообщает CNN. Совмещающий этот пост с позицией пресс-секретаря президента Шон Спайсер вызвал нарекания Трампа, «разочаровавшегося» им после первых двух недель работы.

Обычно на занимаемые Спайсером позиции в администрации США назначают двух разных людей, однако Трамп поддался на уговоры руководителя своего аппарата Райнса Прибэса. «Прибэс поддерживал Спайсера, что противоречило интуиции Трампа», - приводит телекомпания одного из своих собеседников в администрации.

Директором по коммуникациям Белого дома мог стать представитель тогда еще только избранного президента Трампа Джеймс Миллер, но тот предложение отклонил. Переговоры велись и с Келлиэнн Конуэй, которая рассматривалась на роль пресс-секретаря президента, но в итоге она согласилась на позицию советника президента.

СМИ обвиняли Спайсера в распространении недостоверной информации. В частности, иллюстрируя активность сторонников Трампа на инаугурации, он заявил, что 20 января вашингтонским метро воспользовалось 420 000 человек, а в день инаугурации Барака Обамы в 2013 г. – 317 000. При этом первая цифра отражала дневной пассажиропоток, тогда как вторая – трафик за 11 часов. Конуэй, защищая команду Трампа, назвала это «альтернативными фактами». Корреспондент NBC – «ложью».