Кремль категорически отверг причастность к убийству командира Гиви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня категорически отверг обвинения в причастности России к убийству командира батальона донецких ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Он назвал убийство Гиви попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

«Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес России о возможной причастности (к убийству Гиви). Об этом не может быть и речи», - подчеркнул Песков. «Что касается того, кто стоит за попыткой дестабилизировать ситуацию (в Донбассе), они должны быть выявлены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте», - отметил он.

Песков сказал журналистам, что не знает, будет ли Москва оказывать правоохранительным органам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) содействие в расследовании. «Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией», - отметил пресс-секретарь президента.

По последним данным правоохранительных органов ДНР, Толстых погиб в среду, 8 февраля, около 6 утра, в результате попадания боеприпаса переносного огнемета «Шмель» в окно своего кабинета в пригороде Донецка.

«Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой украинскими силовиками против жителей Донбасса», - передал «Интерфакс» слова представителя военного ведомства ДНР. В прокуратуре ДНР связали этот теракт с действиями украинской стороны. «Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова ("Моторолы") - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы», - сказал «Интерфаксу» представитель прокуратуры.