Москва: Выдача блогера Лапшина Баку не соответствует духу союзнических отношений с Белоруссией

МИД России выразил глубокое разочарование решением белорусской стороны выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и печати министерства. Там это решение назвали не соответствующим духу союзнических отношений между двумя странами.

Гражданин России Лапшин в декабре был задержан в Белоруссии по запросу Азербайджана. Баку объявил его в розыск после того, как он без согласования с правительством страны посетил Нагорный Карабах и критиковал в блоге политику Азербайджана. Белорусские суды подтвердили законность решения о выдаче Лапшина азербайджанской стороне. Вечером 7 февраля он был перевезен в Баку.

Москва намерена «и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье».

Ранее сообщалось, что усилия по освобождению Лапшина принимали и израильские дипломаты - у блогера есть израильское гражданство.