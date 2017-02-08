ВАК определит судьбу диссертации Мединского, когда получит решение диссовета МГУ

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решит, как дальше рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского, после того как получит решение диссертационного совета при истфаке МГУ. Как сказал ТАСС председатель ВАК Владимир Филиппов, пока этого заключения комиссия не получила. Также судьба диссертации и дальнейшие механизмы по ее рассмотрению будут обсуждаться на президиуме ВАК.

«Я думаю, что после заключения диссовета МГУ и многие другие диссоветы, куда мы направим, будут следовать позиции самого уважаемого, может быть, вуза России», - отметил он. По словам, Филиппова, диссертационный совет - «это сообщество ученых, экспертов, которые действуют на общественных началах, они имеют право выражать любую точку зрения».

«Диссовет МГУ, рассмотрев материалы, которые к ним поступили, заявления, которые отражены, сформулировал, что поскольку в диссертации нет неправомерных заимствований и не было никаких процедурных нарушений при защите диссертации, диссовет МГУ не находит основания для рассмотрения каких-либо других претензий, при том что другой диссовет, коллеги их по историческим наукам, приняли соответствующее решение. И это право диссовета МГУ, навязывать им нельзя», - объяснил он.

7 февраля это сообщил декан истфака МГУ Иван Тучков. По его словам, диссовет не нашел оснований для рассмотрения диссертации министра по существу. Мединский заявил, что уважает мнение диссовета и что попытки оспорить его работу носили политический характер.

Претензии к диссертации были связаны не с плагиатом, а с ненаучностью этой работы.

Заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. Диссертация была направлена в диссовет при Уральском федеральном университете, но заявление было отозвано, поскольку, по словам Филиппова, истек двухмесячный срок его рассмотрения. Позже было решено направить диссертацию в диссовет МГУ.

Решение диссовета истфака Бабицкий считает юридически ничтожным: «В заявлении мы указывали, что в диссертации есть некорректные заимствования. Но основная претензия была к ненаучности диссертации. А ненаучность – законное основание для лишения ученой степени, именно поэтому ВАК приняла наше заявление». По его словам, диссовет не вправе отказать ВАК в рассмотрении диссертации, поэтому ВАК не может признать такое решение диссовета: «Сейчас есть два варианта. Если ВАК не хочет, чтобы диссертацию рассматривали в МГУ, то они могут заявить, что рассмотрение заявления сорвано по срокам. Если же ВАК захочет, чтобы диссертацию все-таки рассмотрели в МГУ, то продлит сроки».