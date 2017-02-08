Встреча глав МИД «нормандской четверки» возможна в Бонне в середине февраля

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины могут встретиться 16-17 февраля в Бонне для обсуждения в нормандском формате перспектив мирного урегулирования на востоке Украины. Как передает Deutsche Welle, об этом сообщил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер в интервью Deutschlandfunk. Он высказал мнение, что «перезапуск политического процесса» особенно актуален в связи с нынешней эскалацией в регионе и нехваткой «политической воли для выполнения мирных договоренностей». Встреча возможна в кулуарах встречи глав МИД «большой двадцатки», считает он.

Эрлер выразил надежду, что диалог в данном формате станет шагом на пути к последующей встрече президентов Франции, России и Украины и канцлера ФРГ с целью продвижения повестки о политическом урегулировании ситуации в Донбассе.

Чиновник также выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.