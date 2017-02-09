Еще один замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования – «Коммерсантъ»

Замначальника Центра информационной безопасности «(ЦИБ) ФСБ Дмитрий Правиков оказался фигурантом расследования по подозрению в получении взятки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к ФСБ источник и двух топ-менеджеров на IT-рынке. «Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой»,— приводит издание слова одного из своих собеседников. В ФСБ не ответили на запросы. Правиков отказался отвечать по телефону.

В декабре 2016 г. были арестованы замначальника ЦИБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев, глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и еще один человек. Они проходят по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Оно, как утверждают собеседники издания, с расследованием о коррупции не связано. Некоторые СМИ увязывали аресты в ФСБ с делом хакерской группировки «Шалтай-Болтай», взламывавшей почту и аккаунты чиновников и бизнесменов.

Правиков работал в ЦИБ как минимум с 2005 г. Источники издания утверждают, что он несколько лет возглавлял управление информационных технологий (УИТ) ЦИБ. Оно обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения, выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем. Собеседники говорят, что УИТ и оперативное управление, под руководством Правикова и Михайлова были основными подразделениями ЦИБ. Точная структура центра не известна.

По одной из версий, расследованию в отношении Правикова предшествовал его конфликт с руководством. По словам источника, в октябре–ноябре 2016 г. он «собрался увольняться и переходить в «восьмерку», так называют Центр защиты информации и специальной связи ФСБ (ЦЗИ; 8-й центр). Из-за этого у Правикова возник конфликт с начальством. Это наложилось на планы по реорганизации, в ходе которой УИТ могло перейти из ЦИБ в ЦЗИ. Другой собеседник говорит, что из-за пересечения функций ЦИБ и ЦЗИ часто конкурируют, а реорганизация породила слухи о полном упразднении ЦИБ и передаче его функций в ЦЗИ, но «такое развитие событий маловероятно».