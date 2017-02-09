Песков не стал комментировать сообщения об отправке ракет в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о поставке российских ракет в Сирию. «Это не к нам. Я не располагаю такой информацией», — заявил Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация об отправке в Сирию российских ракет «Точка-У».

Ранее телеканала Fox News со ссылкой на американские официальные источники сообщил, что Россия на этой неделе поставила Сирии 50 ракет «Точка-У». Телеканал отмечает, что это самая крупная поставка ракет из России в Сирию.

«Точка-У» представляет собой управляемую на всем протяжении полета одноступенчатую баллистическую ракету. Максимальная дальность стрельбы составляет 120 км, скорость достигает 1100 м/с.

Подобные комплексы использовались в первую и вторую чеченские войны, на Украине в 2014 г., российскими войсками во время боевых действий в Южной Осетии в 2008 г.