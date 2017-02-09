Порошенко выступает против проведения выборов в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко сказал, что проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса на данный момент невозможно, передает «Интерфакс».

«Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента возле посольства - тут моя позиция является следующей: проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным», - пояснил украинский лидер во время брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

По его словам, ситуацию на востоке Украины невозможно сравнивать с той, которая была в ГДР, так как там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия.

«Можно провести параллели с российской базой в Севастополе. Мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов», - добавил Порошенко.

Власти Украины продолжают настаивать на том, что на территории Донбасса присутствуют российские войска.