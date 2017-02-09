США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы США в рамках испытаний запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III, передает ТАСС со ссылкой на командование глобального удара американских ВВС.

Ракета была выпущена с базы Ванденберг, которая расположена в Калифорнии. В головной части ракеты было установлено оборудование для сбора телеметрической информации. Удар ракеты пришелся по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов.

Ракета преодолела 6800 км. «Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания», - отметили в командовании.