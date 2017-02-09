Индейцы подали иск против разрешенного Трампом строительства нефтепровода

Индейское племя сиу подало коллективный иск в суд Вашингтона с требованием прекратить реализацию проекта строительства нефтепровода в Северной Дакоте. Строительные работы проводятся рядом с их резервацией. Ранее указ о возобновлении реализации приостановленного проекта подписал президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Администрация президента показала полное пренебрежение к нашим правам», - говорится в заявлении племени. Возмущенные индейцы проживают в резервации Стэндинг-Рок, расположенной на территории штатов Южная Дакота и Северная Дакота.

Строительство нефтепровода Dakota Access Pipeline оценивается в $3,8 млрд.