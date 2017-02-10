Госдепартамент увидел в приговоре Навальному политическую мотивацию

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному после повторного рассмотрения дела «Кировлеса» направленное против независимых политиков в России, считают в Госдепартаменте США. Эту позицию привел в беседе с ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы обеспокоены недавним обвинительным приговором в отношении Алексея Навального. Он является повторением приговора в рамках дела 2013 г., который был отменен российским Верховным судом, а Европейский суд по правам человека посчитал его нарушением гражданских прав», - цитирует агентство дипломата, имя которого не называется.

9 февраля Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса» и приговорил их, соответственно, к пяти и четырем годам лишения свободы условно.

Решение по делу Навального в Госдепе рассматривают как очередной пример «жестких мер российских властей в отношении независимых голосов, включая оппозиционных политиков». Сотрудник ведомства призывал российские власти «обеспечить справедливые и равные условия» для всех политиков, которые хотят принять участие в демократическом управлении страной.

Госдеп также обеспокоен состоянием здоровья журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы. «Мысленно мы с его семьей, друзьями и коллегами», - сказал собеседник агентства.

Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля в одну из московских больниц. Врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Симптомы были схожи с теми, что проявились во время его отравления в 2015 г. Тогда в его анализах нашли многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов, рассказывал представитель Кара-Мурзы.