Алексею Навальному советуют подумать о Конституционном суде

Оппозиционер Алексей Навальный вновь приговорен Ленинским судом Кирова к пяти годам условно по делу «Кировлеса», бизнесмен Петр Офицеров – к четырем годам условно. Уплаченный по первому приговору штраф в 500 000 руб. суд зачел в качестве уже выплаченного в новом приговоре, испытательный срок Навальному назначен в один год и пять месяцев – по словам его адвоката Ольги Михайловой, суд учел уже отбытые три с половиной года по первому приговору. По ее словам, защита обжалует приговор и проинформирует комитет министров Совета Европы, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не исполнено.

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