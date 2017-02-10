Апелляционный суд США поддержал замораживание иммиграционного указа Трампа

Федеральный апелляционный суд США принял единогласное решение о временной приостановке указа президента Дональда Трампа, запретившего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских государств, в том числе имеющим визы и грин-карты. Об этом сообщает Reuters.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 28 января, наложив запрет на въезд в страну в течение 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Прокуроры штатов Вашингтон и Миннесота оспорили указ. 3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле, шт. Вашингтон, ввел временный запрет на исполнение указа во всей стране. Минюст подал апелляцию на решение Робарта.

Ранее Трамп называл судебные слушания по этому делу «позорными».

Трамп назвал судебные слушания по его иммиграционному указу «позорными»
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