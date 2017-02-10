Апелляционный суд США поддержал замораживание иммиграционного указа Трампа

Федеральный апелляционный суд США принял единогласное решение о временной приостановке указа президента Дональда Трампа, запретившего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских государств, в том числе имеющим визы и грин-карты. Об этом сообщает Reuters.

Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики 28 января, наложив запрет на въезд в страну в течение 90 дней гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Прокуроры штатов Вашингтон и Миннесота оспорили указ. 3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле, шт. Вашингтон, ввел временный запрет на исполнение указа во всей стране. Минюст подал апелляцию на решение Робарта.

Ранее Трамп называл судебные слушания по этому делу «позорными».