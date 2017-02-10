Российские бомбы могли попасть по турецким союзникам из-за несогласованных передвижений на земле

Авиаудар российских ВКС мог прийтись по турецким военным в сирийском Эль-Бабе из-за несогласованного перемещения турецкой группы в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат, предполагают источники «Коммерсанта» в органах военного управления. Почему российский летчик непреднамеренно отбомбился по союзникам, должно выяснить совместное расследование.

Координаты целей российских авиаударов были определены с учетом данных космической и агентурной разведки и были заранее согласованы по линии генштабов России и Турции и командования авиационных группировок, говорят источники газеты. По их словам, экипажи бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ имели достаточный налет, а большинство из них уже имели опыт выполнения боевых задач в Сирии и успели вместе с турецкими F-16 и F-4 провести совместные бомбардировки в Эль-Бабе в январе 2017 г. Подготовка вылета 9 февраля ничем не отличалась от предыдущих, узнал «Коммерсантъ». Пилоты вылетели с базы Хмеймим, опознали цели, сбросили бомбы около 8.40 утра, по собственным словам, «без критических отклонений».

В результате ошибочного авиаудара погибли трое турецких военнослужащих, 11 были ранены. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин сказал по телефону президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что причиной ошибки стала несогласованность координат целей для авиаударов.