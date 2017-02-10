Все британские ударные подлодки вышли из строя – Sun

Все семь ударных подлодок Королевского военно-морского флота Великобритании по разным причинам вышли из строя, пишет британская газета Sun со ссылкой на источники. По данным издания, премьер страны Тереза Мэй ничего не знает о ситуации, министерство обороны страны не сообщает ей, опасаясь реакции.

Источники рассказали газете, что три новые подлодки типа Astute, которые обошлись бюджету в 3,6 млн фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с различными техническими проблемами, а четыре Trafalgar находятся «на последнем издыхании».

Сейчас, по словам собеседников издания, на пяти подлодках устраняют технические неисправности, еще одну чинят после столкновения с танкером в прошлом году. В море находится только одна подлодка, но она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель.

Таким образом, подытоживает автор, нет ни одной подлодки, чтобы патрулировать жизненно важные торговые пути и отслеживать действия российских подводных лодок в Северном море.

Ранее Sunday Times узнала о серьезных «пробелах» в обороне Великобритании. По мнению издания, Вооруженные силы страны не смогут ее защитить в случае военного нападения. Газета пишет, что технические характеристики кораблей ВМС Великобритании, беспилотников и бронетанковой техники не отвечают требованиям.