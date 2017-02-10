Посол в США назвал условие для отмены запрета на усыновление американцами сирот в России

Посол России в США Сергей Кисляк заявил, что запрет на усыновление американцами российских сирот может быть снят, если Вашингтон предоставит гарантии безопасности детей.

«Если вы меня спросите, возможно ли исправление ситуации в будущем, — наверное, возможно. Но мы будем очень внимательно следить за тем, каковы гарантии безопасности наших ребят», — сказал Кисляк.

Он отметил, что ранее межправительственное соглашение между Россией и США об усыновлении на практике не работало. «Как только возникали серьезные проблемы, когда надо было собрать информацию о судьбе выходцев из России, ребят, которые по-прежнему остаются гражданами России, мы вдруг узнавали, что федеральное правительство самоустранялось, потому что говорили, это не их компетенция. Тогда у нас возникал прямой вопрос: тогда о чем мы договаривались?» — сказал дипломат.

«Боюсь, что завтра или послезавтра ситуация не изменится, а дальше посмотрим», — добавил Кисляк.