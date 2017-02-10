Россия дала согласие на встречу в «нормандском формате» в Бонне

Москва дала принципиальное согласие на встречу «нормандского формата» на уровне глав МИДов в Бонне на полях конференции «группы двадцати» в Бонне. Это «Интерфаксу» сообщил посол России в Париже Александр Орлов. Он отметил, что провести такую встречу предложили Франция и Германия. «Россия дала на это свое принципиальное согласие, подчеркнув при этом настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений минских договоренностей», - добавил он.

О возможности такой встречи в нормандском формате 16-17 февраля в Бонне накануне сообщил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер в интервью Deutschlandfunk. Он высказал мнение, что «перезапуск политического процесса» особенно актуален в связи с нынешней эскалацией в регионе и нехваткой «политической воли для выполнения мирных договоренностей». Встреча возможна в кулуарах встречи глав МИДов «большой двадцатки», считает он.

Эрлер высказал разочарование в связи с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений и выразил надежду, что диалог в данном формате станет шагом на пути к последующей встрече президентов Франции, России и Украины и канцлера ФРГ с целью продвижения повестки о политическом урегулировании ситуации в Донбассе.

Представитель МИД России Мария Захарова затем подвердила, что руководитель ведомства Сергей Лавров поедет в Бонн на G20.