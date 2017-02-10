Песков переадресовал Киеву вопрос о наличии 700 танков у ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о наличии 700 танков у самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки, — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России… Это все-таки Украина — это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то что Киев старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась. Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он также объяснил наличие российских добровольцев в Донбассе. «Как вы знаете, по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что в неконтролируемой части Донбасса на вооружении находится 700 танков, что якобы в три раза больше, чем у вооруженных сил Украины.