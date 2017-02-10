Россия погасила советскую задолженность перед Македонией

Россия погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Македонией, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин России.

Ранее Россия признала необходимость выплаты по обязательствам СССР, которые возникли в рамках торгово-экономического сотрудничества в советский период с Югославией.

Задолженность в размере $60,6 млн была урегулирована межправительственным соглашением от 19 июня 2010 г.

Единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, на данный момент является Босния и Герцеговина. В 2016 г. стороны предварительно договорились об урегулировании задолженности, предусматривающем ее погашение разовым платежом.