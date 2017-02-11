Спецслужбы США подтвердили часть компромата на Трампа – CNN

Американские спецслужбы подтвердили, что часть компромата на президента США Дональда Трампа является подлинной, сообщает CNN. По данным телеканала, подтвержденные данные не касаются «непристойных обвинений».

Подлинной оказалась информация о нескольких разговорах Трампа с представителями России. Отмечается, что речь идет о переговорах с должностными лицами и другими гражданами.

Белый дом опроверг сообщение CNN, назвав их «отвратительной подделкой».

О существовании у России компромата на Трампа первой сообщила телекомпания CNN. Позже портал Buzzfeed опубликовал содержание доклада, в котором приводились пикантные подробности из жизни Трампа во второй половине 2016 г.