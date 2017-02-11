Сноуден: Сообщения о возможной выдаче США доказывают, что я не работал на Россию

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия рассматривает возможность выдачи его американской стороне. По его мнению, это доказывает, что он никогда не работал на Россию.

«Наконец: неопровержимые доказательства, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не станет выдавать своих шпионов, так как остальные будут бояться, что они следующие», – написал Сноуден в Twitter.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что российские спецслужбы готовы выдать Сноудена США в качестве «подарка» президенту Дональду Трампу.