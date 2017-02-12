Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится своей дочерью Иванкой, которая не сдается, несмотря на критику со стороны средств массовой информации.

«Я так горжусь моей дочерью Иванкой. Несмотря на критику и плохое обращение со стороны средств массовой информации, она по-прежнему идет с высоко поднятой головой, это действительно замечательно!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее сеть универмагов Nordstrom заявила, что прекратит продавать одежду и обувь с брендом Иванки Трамп, что связано со слабым спросом на эту продукцию.