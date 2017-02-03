В США сеть универмагов отказалась торговать товарами фирмы дочери Трампа

В США сеть универмагов Nordstrom заявила, что прекратит продавать одежду и обувь с брендом Иванки Трамп, дочери нынешнего президента США. Как сообщил Washington Post представитель ритейлера, это связано со слабым спросом на эту продукцию. Уже поставленные товары от Иванки Трамп компания дораспродаст, а новые закупать в нынешнем сезоне не будет.

Противники Дональда Трампа уже несколько недель ведут кампанию, призывая не вести бизнес с президентом или его родственниками, напоминает издание. Nordstrom этого в своем заявлении не упоминает. Компания объяснила, что ежегодно убирает из ассортимента примерно 10% брендов и добавляет столько же новых, а в данном случае решение принималось с учетом успешности продаж бренда Иванки Трамп.

На сайте Nordstrom на вечер четверга в каталоге были четыре вида обуви этого бренда и продавались они со скидкой. В начале декабря в ассортименте сети был 71 товар фирмы дочери президента, утверждает активистка кампании за бойкот бизнес-связей с Трампами Шэннон Колтер.

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