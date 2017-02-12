У Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге прошел крестный ход

В воскресенье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге прошел крестный ход с молитвенным пением к преподобному Исаакию Далматскому, сообщает «РИА Новости». Ранее сообщалось, что 12 и 19 февраля, два воскресенья перед началом Великого поста, будут проходить крестные ходы вокруг Исаакиевского собора.

Крестный ход начался после литургии, на которой присутствовало около 500 человек. Сам крестный ход собрал еще больше участников и растянулся почти по всему периметру собора.

Перед самым возвращением колонны в собор на ее пути появился пикетчик с плакатом в руках. Полиция после нескольких предупреждений сопроводила молодого человека в служебный автомобиль.

О том, что власти Петербурга планируют передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию, стало известно 10 января. Собор должен перейти к РПЦ не позднее 1 марта 2019 г., он передается в безвозмездное пользование на 49 лет.