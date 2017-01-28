В Петербурге прошла акция против передачи Исаакия церкви

Вместе с синими ленточками у многих собравшихся были значки с надписью «Сохраним живое сердце Петербурга»

На несогласованной встрече собрались не менее 1000 человек

В Петербурге в субботу прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Она началась в час дня, а закончилась после 14.00. В ходе акции были различные оценки максимальной численности собравшихся - от 1500 до 5000 человек. Оценка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - порядка 2000 человек с учетом ротации участников. «Акция прошла без инцидентов», - сказали в МВД.

По состоянию на 13.30 на Марсовом поле собрались порядка 1000 человек, передал с места события корреспондент «Ведомостей». Среди выступающих - депутаты законодательного собрания города Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева. Отличительный знак участников встречи - синяя лента на одежде. Полиция уведомлена о встрече, будут присутствовать представители уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова, объявил Вишневский.

«Митинг не согласовали, но посмотрите, сколько нас пришло, и сравните с согласованным, который проходит в поддержку», - сказал Вишневский. Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») оценил стоимость изъятия Исаакиевского собора из управления городом в 3 млрд руб.

Участники акции держат плакаты, в том числе «Богу не нужна недвижимость», «Исаакий отдать - значит Питер предать», собирают подписи против передачи Исаакия РПЦ и раздают наклейки с хештегом #исаакийгороду. Вместе с синими ленточками у многих значки, на них написано: «Сохраним живое сердце Петербурга».

Альтернативная акция активистов Национально-освободительного движения (НОД), заявленная как протест против политики Центробанка, также проходит на Марсовом поле, но на другой площадке. Она сравнительно малочисленна - порядка 50 человек, включая казаков, с черно-оранжевыми флагами.

Евгений Егоров / Ведомости В Петербурге в субботу прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) 1/11 Евгений Егоров / Ведомости Она началась в час дня, а закончилась после 14.00 2/11 Евгений Егоров / Ведомости В ходе акции были различные оценки максимальной численности собравшихся - от 1500 до 5000 человек 3/11 Евгений Егоров / Ведомости Отличительный знак участников встречи - синяя лента 4/11 Евгений Егоров / Ведомости Участники акции держали плакаты, в том числе «Богу не нужна недвижимость», «Исаакий отдать - значит Питер предать» 5/11 Евгений Егоров / Ведомости «Акция прошла без инцидентов», - сказали в МВД 6/11 Евгений Егоров / Ведомости Вместе с синими ленточками у многих собравшихся были значки с надписью «Сохраним живое сердце Петербурга» 7/11 Евгений Егоров / Ведомости Среди выступающих были депутаты законодательного собрания города Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева 8/11 Евгений Егоров / Ведомости Акция против передачи Исаакия РПЦ проходила в формате встречи с избирателями, т. е. без использования звукоусилительной аппаратуры 9/11 Евгений Егоров / Ведомости Организаторы говорили, что готовы заплатить штраф, если количество собравшихся превысит 200 человек (максимально разрешенная численность) 10/11 Евгений Егоров / Ведомости Альтернативная акция активистов Национально-освободительного движения (НОД), заявленная как протест против политики Центробанка, также проходила на Марсовом поле, но на другой площадке 11/11

Акция против передачи Исаакия РПЦ проходит в формате встречи с избирателями, т. е. без использования звукоусилительной аппаратуры. Организаторы говорили, что готовы заплатить штраф, если количество собравшихся превысит 200 человек (максимально разрешенная численность). Митинг не был согласован Смольным по причине того, что место зарезервировало НОД под акцию численностью около 700 человек. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек проводит православный активист Иван Паньков.

Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров не будет участвовать в субботней акции и просит подчиненных последовать своему примеру, сказал он «Интерфаксу». «Это дело организаторов, кого и под какие лозунги призвать. Мы являемся заинтересованной стороной этого спора, и я не хотел бы, чтобы заинтересованная сторона принимала участие в этом», - сказал он.

После новогодних каникул было объявлено, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ Исаакиевский собор, это решение он принял по личной просьбе патриарха Кирилла. Одноименный музей продолжит работу в других своих помещениях в городе. Церковь обещает сделать вход в собор бесплатным, возможно, откроет там свое экскурсионное бюро; платить за реставрацию здания будет город. Противники передачи храма церкви пытались оспорить это решение в суде, но суд отказал в рассмотрении иска по формальным основаниям.

Aкция протеста у Исаакиевского собора 13 января